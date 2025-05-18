詭異！花蓮偏鄉國中女老師遭勒斃 她的Line留言曝光凶案

花蓮縣29歲蔡姓女老師在租屋處被勒斃，警方全面緝凶。（記者王錦義攝）

2025/05/18 11:29

首次上稿 10:35

更新時間 11:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣一所偏鄉國中的29歲蔡姓女老師昨（17）日晚間被發現陳屍租屋處，疑遭人勒斃。警方調閱周邊的監視器比對畫面，已鎖定涉有重嫌的對象全面追緝中。據了解，是被害人的line帳發出訊息稱「女老師遭殺害，快去找」，凶案才曝光！

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警方昨天獲報後趕到，封鎖現場採證，發現蔡姓女老師陳屍在某教會的宿舍，衣衫不整，褲子已褪下卡在一半，手機遺失，警方調閱女老師住處周邊的監視器進行比對，目前警方已經鎖定對象追緝。

警方初步了解，昨天下午5點多，女老師的line帳號在教友群組中發出訊息，聲稱「女老師遭殺害，快去找」，有教友看到大驚趕緊報警，員警趕到，發現蔡姓女老師陳屍在召會宿舍，目前鎖定一名曾追求過女教師又性騷過的喑啞男子涉有重嫌。

據了解，29歲的女老師去年八月才從台南到花蓮偏鄉擔任老師，平日交往單純，並沒有與他人結怨；至於生前是否遭到性侵，正由警方進一步調查、採證、釐清。

召會吳姓牧師低調說，全案已展開偵查，他不方便多說什麼，不過他與教友們都很難過，損失很好的姊妹，沒想到會變這樣，他真的很難過，也不願再多談；他接著也轉述學校說法，表示蔡女是位非常優秀盡責的老師，學校很高興有這麼好的老師在校內任教，相當難過。

由於警方趕抵現場時，女老師陳屍的宿舍鐵捲門已被放下，警方初步懷疑犯嫌是從後方入侵及逃走。有教友說，女老師會住在教會集中宿舍應乾是因為房租較便宜、距離上班地點近交通較便利，通常宿舍有晚間門禁管制也比較安全，沒想到會發生這種事令人震驚。

花蓮縣北區29歲蔡姓女老師在租屋處被勒斃，警方封鎖現場蒐證。（記者王錦義攝）

花蓮縣區29歲女老師被勒斃，陳屍在租屋處。（記者王錦義攝）

花蓮縣區29歲女老師被勒斃，陳屍在租屋處。（記者王錦義攝）

花蓮縣區29歲女老師被勒斃，陳屍在租屋處，警方封鎖現場蒐證。（記者王錦義攝）

花蓮縣北區發生一起女老師被勒斃的命案。（記者王錦義攝）

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