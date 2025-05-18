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    高山杜鵑花季賞花要小心！ 男子合歡北峰摔傷骨折

    65歲男山友17日下午在合歡北峰跌倒，左手腕骨折，消防人員予以固定包紮。（南投縣消防局提供）

    65歲男山友17日下午在合歡北峰跌倒，左手腕骨折，消防人員予以固定包紮。（南投縣消防局提供）

    2025/05/18 09:40

    〔記者張協昇／南投報導〕合歡山進入高山杜鵑花季，雖然今年花況不佳，但仍吸引不少民眾前往登山兼賞花，惟昨（17日）下午就有一名65歲男山友在合歡北峰1.1公里處失足跌倒，造成左手腕骨折，南投縣消防局獲報調派人員前往救援，先予包紮固定後，合力攙扶協助下山，也呼籲民眾前往合歡群峰賞花或健行、登山，務必衡量自身體力，注意周遭地形地物，避免發生意外。

    合歡山進入高山杜鵑花季，包括合歡東峰、小奇萊山及合歡北峰等，都可見玉山杜鵑、紅毛杜鵑接力绽放。太魯閣國家公園管理處（簡稱太管處）表示，因受去年連續颱風侵襲及今年三月雪影響，合歡山高山杜鵑花叢受損，花況不若往年，但仍然吸引不少民眾前往賞花。

    南投縣消防局昨下午即獲報一名65歲男山友，於合歡北峰1.1公里處失足跌倒，造成左手腕骨折，立即調派消防人員會同太管處、太魯閣國家公園警察隊及神鷹搜救隊前往救援，先予包紮固定，合力攙扶下山至登山口後，該山友在同伴協助下自行就醫。

    消防人員指出，合歡北峰雖是入門百岳之一，但相較合歡主峰、南峰、東峰及石門山等屬於健行路線的合歡群峰，因部份山徑崎嶇不平，並有拉繩路段，難度稍高，攀登時仍需要有一定體力，尤其高山氣候多變，這個季節午後常下雨，山徑溼滑，民眾前往攀登時更要特別小心，千萬不要只顧著賞花拍照，疏於注意四周腳下地形地物，導致發生摔傷等意外。

    65歲男山友合歡北峰摔傷骨折，消防人員攙扶協助下山。（南投縣消防局提供）

    65歲男山友合歡北峰摔傷骨折，消防人員攙扶協助下山。（南投縣消防局提供）

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