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    癡情男急匯5萬助「真愛」 豐原警方與郵局聯手及時阻詐

    員警到成功阻止朱男匯款，避免被騙。（民眾提供）

    員警到成功阻止朱男匯款，避免被騙。（民眾提供）

    2025/05/18 09:12

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區23歲朱姓男子透過網路交友找到「真愛」，雙方從未謀面，但他堅信兩人感情真摯，獲知身處國外的「真愛」有財務困難無法返台，立即到郵局準備匯款5萬元相助，幸郵局行員機警發現欲匯款帳戶已遭警示，立即通報警方，警方到場阻攔，才保住男子的辛苦積蓄。

    豐原警分局翁子派出所警員江豐羽，日前接獲翁子郵局報案，稱有民眾欲匯款至被警示的帳戶，疑似遭到詐騙。員警立即趕到現場，朱姓男子（23歲）一開始聲稱是受母親之託，要將5萬元匯至金管會，但提供的個人資料與其母不符；在警方追問下，朱男又改口說是繼母的要求，前後說詞矛盾不一，引起員警懷疑。

    經江員深入詢問，朱男終於坦承匯款對象是他在網路上認識的「女友」。對方稱人在國外欲返台，因工作上有資金周轉問題，被金管會盯上後，再誘騙朱男加入「假金管會官方帳號」，希望朱男幫忙匯款至指定帳戶，她才能順利回台與朱男相會。

    員警聽完後，隨即向朱男說明，這是典型的愛情詐騙手法，詐騙集團運用「美人計」，騙取被害人信任後，再冒用公家機關名義行騙；朱男這才恍然大悟，意識到自己差點上當受騙，當場打消匯款念頭。

    豐原警分局於今年1至4月共成功阻詐85件，攔阻金額高達3137萬元。警方呼籲民眾網路交友須謹慎，對於僅透過網路認識的對象，若對方提出金錢要求，務必提高警覺，切勿輕易匯款。同時，民眾應警覺假冒政府機關或金融機構的詐騙手法，若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向當地警察機關諮詢，以確保自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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