無照+闖紅燈！少年騎車載女友撞飛婦人釀3傷 驚悚畫面曝光

車禍撞擊後，劉姓少年與女友噴出，在路面翻滾數圈。（圖︰警方提供）

2025/05/18 08:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣17歲劉姓少年騎機車載女友返家，於路口闖紅燈，攔腰撞上橫向通行的機車騎士53歲邱姓婦人，少年與女友噴出滾地、邱婦則倒地不起，3人經送醫救治，無生命危險。劉姓少年被警方依無照駕駛、闖紅燈，各被開罰1萬2000元、1800元罰鍰，還得面臨車禍民事求償。

苗栗警分局今（18）日指出，這起車禍發生於昨天上午6點半許，劉姓少年騎機車搭載女友，沿公館鄉119甲線北往南行進，於行抵東西橋路口處闖紅燈，與橫向西往東綠燈直行的機車騎士邱婦發生碰撞，2車3人均倒地受傷，經送醫救治，無生命危險。

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警方調閱路口監視器影像顯示，劉姓少年遇路口紅燈未減速，直接闖越，攔腰撞上橫向路燈起步的邱婦，少年與女友噴出，在路面翻滾數圈，邱婦則倒地不起。

警方調查，劉姓少年與邱姓婦人都沒有酒駕情形，不過，少年無照騎乘機車又闖紅燈，依規定開單告發，無照騎乘機車罰1萬2000元、闖紅燈罰1800元。

苗栗警分局提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

邱姓婦人遭撞擊後倒地不起。（圖︰警方提供）

劉姓少年騎乘的機車車頭嚴重毀損變形。（圖︰警方提供）

邱姓婦人所騎機車嚴重毀損變形。（圖︰警方提供）

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