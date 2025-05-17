首期賠5萬變5千！台中詐欺犯「假和解、騙法官」 求減刑踢鐵板

曾姓詐欺犯承諾分期賠償被害人，首期付5萬，他卻只付5000元，法官認為他假和解，不予減刑。圖為警方拘捕詐欺車手（左），與本案無關。（警方提供）

2025/05/17 23:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾姓男子2023年加入詐欺集團，與共犯車手於台中市向劉姓被害人取款55萬元，他被捕後否認犯行，辯稱是幫路人丟垃圾（取走錢袋），一審判刑1年6月，他趕緊與劉男和解，佛心的劉男同意只需賠償40萬元，還能分期付款，曾男拿和解書上訴二審，他改口坦承犯行，聲明應予減刑，二審批評曾男，賠償不是給被害人的恩賜，他承諾首期付5萬元，實際卻只給5000元，賠錢和解只是「訴訟策略一環」（俗稱假和解、騙法官），沒有減刑餘地而駁回。

曾男2023年當詐團「監控手」與「收水手」，同年11月21日與共犯林姓車手（判刑1年3月）到台中市大肚區，由林男假冒投資公司專員，出面向受股票投資詐欺劉姓被害人拿取55萬元，再放在附寺廟前變電箱，由曾男取走交給上級，12月18日曾男又與共犯何姓車手，跑到新北市新莊區，向同樣受投資詐欺的施姓被害人拿取150萬元，沒想到這是「請君入甕」之局，2人當場被警方逮捕，新北地方法院依共同詐欺取財未遂罪判處何男8月、曾男10月徒刑。

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第一案部分，台中地方法院審理時，曾男瞎掰說，他受朋友「小寶」委託，到寺廟查看照明設備，一名路人（指林男）向他問路，拿一個袋子請他幫忙丟垃圾（指裝55萬元的袋子），他沒有多想就幫忙丟。

法官根據附近監視器畫面，以及共犯林男指證，認定曾男是幽靈抗辯，共同詐欺取財罪可處1年至7年徒刑，得併科1百萬元以下罰金，法官認為他始終否認犯行，未與被害人劉男和解，更沒有賠償劉男損失，判處徒刑1年6月，比最輕本刑高6個月。

曾男趕緊與劉姓被害人和解，劉男頗為慈悲，同意曾男只要分期付款賠償40萬元，不用全部賠償55萬元，雙方達成和解，曾男再拿此和解書上訴二審，他還改口坦承犯行，聲明二審減刑。

蒞庭檢察官不同意減刑，還強調曾男沒有真心賠償，和解賠錢只是「訴訟策略一環」，高等法院台中分院合議庭也發現大有問題，法官強調，曾男應賠償劉男的損失，這是「義務」，不是給被害人的 「恩賜」，另外，曾男承諾，今年4月30日支付第一期5萬元，但曾男卻只付5000元，沒有忠實履行承諾，更是坐實檢察官「訴訟策略一環」的指控，沒有應予從輕審酌的餘地，駁回曾男上訴，可上訴三審。

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