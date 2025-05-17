台南首批「交通助理員」招考 錄取18人將教授防身術

台南招考交通助理員，協助警方稽查違停，示意圖。（資料照）

2025/05/17 22:44

〔記者王捷／台南報導〕台南市議會通過任用「交通助理員」今天招考，其中還有「阿公級」考生參加，26位考生將選出18人。台南市警交通大隊將在下週安排他們接受一系列講習，其中包含一堂防身術課程，以因應不理性民眾。

警方指出，台南市一年違停舉發約12萬件，其中舊市區的6個分局就占7萬多件。由於目前違規停車不開放民眾檢舉，職業檢舉人必須打110報案，轄區派出所有時因應違停報案疲於奔命，而且警員發現違規停車時，並非拍完照就能離開。

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如果警方發現違規停車但駕駛不在場，須先製作「違規停車逕行舉發單」，也就是俗稱的「白單」。若有嚴重妨害交通情況，還需等待拖吊車，但往往警員到場時違停車輛已離去；又或者有民眾收到罰單後與警員發生爭執。這些情況若反覆發生，恐導致轄區警力無法投入重點治安工作。

這次錄取的18位「交通助理員」將分發至舊市區的6個分局，各分局配置3人，協助警方執行交通稽查。警方表示，若實施後成效良好，將進一步擴大招考。不過面對台南多處違停熱區，仍有外勤警員擔憂，即使設置3名交通助理員分攤業務，工作量仍然吃重。

市警交通大隊預計下週安排一系列交通講習，讓「交通助理員」熟悉違規停車態樣與開單流程，並開設防身術課程，教導他們在面對不理性民眾時，如何保護自身安全。

交通助理人員除得逕行執行違規停車稽查外，並得協助執行道路交通管理之稽查，其工作項目如下：疏導道路交通、維持停車秩序、整理車站交通秩序、提供交通服務、排除道路障礙、執行其他道路交通稽查。

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