幫派開槍尋仇 少年頂替約定「安家費」500萬 苗縣小隊長涉案收押

苗栗縣警局竹南分局傳出刑警包庇槍擊風紀案，苗栗檢方將張姓小隊長聲請羈押獲准。（記者張勳騰攝）

2025/05/17 22:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警方爆發風紀案，一名苗栗縣毒品人口砍傷竹縣幫派成員，對方憤而開槍尋仇，事後被檢舉開槍少年並非涉案人，而是出面頂替，苗栗檢方與廉政署前天約談13名員警和相關證人，今（17日）認為即將退休的張姓小隊長涉案情節重大、聲請羈押禁見獲准，已退休的曾姓小隊長及鄭姓偵查佐，分別以20萬及15萬交保。

2022年間苗栗縣發生一起新竹縣幫派分子前往苗栗縣開槍尋仇案件，但近來苗栗檢方、廉政署接獲檢舉，當初被逮的開槍少年並非涉案人，而是遭到要求出面頂替，並約定500萬做為「安家費」，苗栗檢方與廉政署前天約談13名員警和相關證人。

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據指出，當時因一名苗栗縣毒品人口持刀砍傷該幫派成員，該幫派大哥一怒之下，派人從新竹縣市南下尋仇，對該毒品人口開槍擊中其肚子後離開，而該名毒品人口大難不死獲救。

警方當時獲報後，涉案張姓小隊長與已退休曾姓小隊長和鄭姓偵查佐被指控，與新竹幫派大哥「喬好」，由該幫派派出少年出面頂替以便結案。但後來疑似因安家費問題衍生糾紛，苗栗檢方和廉政署接獲檢舉後搜索，進行偵辦。

因張姓小隊長今年即將退休，檢、廉16日上午出動收網，前往張姓小隊長任職的竹南警分局偵查隊搜索後，並將張姓小隊長等人帶回約談，檢方也傳喚當時在竹南偵查隊任職的多名偵查佐、員警進行調查，張姓小隊長被因涉案重大，聲請羈押禁見獲准。

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