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    花蓮午後暴雨！2移工遭溪水沖走、1民眾受困 幸獲救虛驚一場

    砂婆礑溪一名男子受困，救難人員架設繩索系統，將受困男子救出。（花蓮縣消防局提供）

    砂婆礑溪一名男子受困，救難人員架設繩索系統，將受困男子救出。（花蓮縣消防局提供）

    2025/05/17 21:39

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕氣象署今天下午對花蓮發布大雨特報，美崙溪上游的砂婆礑溪溪水暴漲，當地居民還收到手機簡訊，不過仍造成2名外籍移工在美崙溪釣魚時被沖走，幸好自行游泳上岸，砂婆礑溪則有1民眾受困對岸，傍晚由消防局特搜人員救出。

    花蓮今天上午萬里晴空無雲，但下午約3點多開始降下大雨，秀林鄉水源村時雨量超過30毫米，下午4點時附近許多民眾手機都收到土石流警報簡訊。

    花蓮縣消防局今天下午3點半獲報，1名男子受困砂婆礑溪對岸，消防局特搜大隊長簡弘丞說，立即派4人趕往現場，發現砂婆礑溪水濁流滾滾，水勢過大無法通過，由於溪流對岸地勢較高暫無安全疑慮，先請民眾原地等待救援；約傍晚5點後雨勢趨緩，特搜大隊及自強分隊隊員使用拋繩槍、四軸飛行機將繩索拋到對岸，架設妥繩索系統後，約在傍晚6點多將受困男子救回。

    花蓮市則有2名外籍移工到美崙溪釣魚，由於上游大雨造成溪水暴漲，2人被水沖走，幸好2名移工抱住水中的漂流木，至花蓮市3號橋旁自行上岸，沒有受傷。

    砂婆礑溪一名男子受困，救難人員以拋繩槍將繩索射到對岸。（花蓮縣消防局提供）

    砂婆礑溪一名男子受困，救難人員以拋繩槍將繩索射到對岸。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮砂婆礑溪一名男子受困對岸無法下山。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮砂婆礑溪一名男子受困對岸無法下山。（花蓮縣消防局提供）

    砂婆礑溪因暴雨造成水位高漲，溪底的路面被大水淹沒。（花蓮縣消防局提供）

    砂婆礑溪因暴雨造成水位高漲，溪底的路面被大水淹沒。（花蓮縣消防局提供）

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