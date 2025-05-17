5/17 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新北

今晚（5月17日）開獎的第114000121期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/17 22:08

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月17日）開獎的第114000121期今彩539頭獎開出1注，由新北市蘆洲區正和街24號「飛錢來商行」開出。

第114000121期今彩539中獎號碼為「03、09、24、30、39」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共6396注中獎，每注可得300元；肆獎7萬1786注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000121期39樂合彩中獎號碼為「03、09、24、30、39」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共277注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬835注中獎，每注可得1125元。

第114000121期3星彩中獎號碼為「747」，壹獎共98注中獎，每注可得5000元。

第114000121期4星彩中獎號碼為「4552」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法