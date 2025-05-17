網路遇真愛？64歲單身男買美金娶「林莎」 匯款前才驚醒

曾男誤信網路真愛，準備到銀行開美金帳戶，遭行員發現有異報警，曾男才恍然大悟遭詐。（民眾提供）

2025/05/17 20:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化64歲單身曾姓男子，日前在Instagram上結識一名自稱藝人「林莎」的女子，兩人從閒聊發展成曖昧關係，女方還表明想嫁給他，甚至願意匯入100萬美元簽約金，當作兩人結婚購屋的投資金。曾男信以為真，滿心期待「愛情來了」，準備開設外幣帳戶，先買4萬台幣的美金匯過去，幸好銀行行員察覺有異，暗中報警，成功攔阻這場戀愛詐騙。

警方表示，曾男透過社群平台認識暱稱「林莎」的網友，對方自稱是藝人，並訴苦遭公司打壓，急需另覓出路。兩人聊了幾個月後，曾男逐漸陷入情網，對方不僅頻頻噓寒問暖，還拋出「我要嫁你」與「百萬美金投資」兩大甜頭，讓曾男深信自己遇上真愛。

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後來，曾男於本月6日依照「林莎」的指示，看中一棟總價1380萬元的透天厝，曾男以為女方會如約匯入巨款，決定先拿出4萬元現金，前往銀行準備開立外幣帳戶，不過，他對外幣投資一竅不通，銀行行員查問後發覺有異，隨即通報警方。

芳苑警分局表示，轄區二林分駐所獲報後，立即派警員趕抵現場，當場揭發這場精心包裝的愛情騙局。警方向曾男詳細說明這是詐騙集團常見話術，是典型的「假交友、真詐財」手法，曾男這才如夢初醒，驚覺差點落入詐欺陷阱，所幸及時回頭，保住血汗錢。

警方提醒，網路交友充滿風險，若對方以投資、匯款、購屋等名義要求金錢協助，極可能是詐騙。民眾應保持警覺，有疑問可撥打165反詐騙專線或就近報案查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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