彰化男上網學煉毒術！還沒賣出就被逮 求減刑下場曝光

彰化黃男購買劣質愷他命「再提煉」，首次煉毒就被逮，彰化地院依製造第三級毒品罪，判處有期徒刑6年。（示意圖）

2025/05/17 20:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是不學無術！彰化黃姓男子購買劣質愷他命，再以酒精加熱融化、冷卻結晶等方式進行「再提煉」，成功將純度由41%提升至85%，足以製成市價更高的毒品。黃男被逮後苦求法官，第一次煉毒，還沒賣出就被逮，請求減刑。法官審理認為，黃男已有多項毒品前科，仍不知悔改，判處有期徒刑6年，並沒收所有扣案毒品與製毒工具。

判決書指出，黃男於去年8月以2萬5000元，向綽號「蔣弟」的男子購入一批劣質愷他命，隨後帶回彰化芳苑某工寮，進行「提煉升級」，黃男將毒品倒入鍋具加熱至融化，再倒入容器等待冷卻結晶，使原本純度41%的愷他命提煉至85%，成為市價更高的結晶狀毒品。

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警方獲報，於去年9月11日，到其芳苑製毒工寮及住處等地搜索，查獲製毒成品、半成品及爐火設備、鍋具、酒精、量杯、藥劑瓶等工具，以及作為聯絡用途的手機和通訊紀錄。

黃男坦承犯行，辯稱是第一次製毒，製毒手法都是從網路或他人口耳學習，但製作的成品並沒有達到可以在市場販售的品質，請求減刑。

法院審理認為，黃男過去已有施用、販賣第二級毒品、三級毒品等多項前科紀錄，對毒品危害並非不知情，仍重蹈覆轍製毒牟利，難認有可憫恕之處，全案依違反毒品危害防制條例製造第三級毒品罪，判處有期徒刑6年。

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