剴剴案喚起網友串聯籲重懲虐童 法務部：廣納民意討論修法

虐童加重其刑的提議，在「公共政策網路參與平臺」獲得接近14萬人附議成案。（擷取自「公共政策網路參與平臺」）

2025/05/17 20:26

〔記者林嘉東／台北報導〕虐童案件層出不窮，有網友在「公共政策網路參與平臺」提議修法，針對虐童致死者，應處30年以上有期徒刑、或無期徒刑（不得假釋）或死刑，且凌虐未滿16歲之人，最重處20年以上徒刑。法務部昨天在網站上回應不予採納，引發網友撻伐。法務部次長黃謀信今（17）天親上火線強調，有關網友在網路平臺上提議修法，雖與現行法規不符，但針對虐童犯行，法務部主張予以嚴懲重罰，將廣納各界修法建議，納入未來修法參考。

1歲半男童「剴剴」遭虐死，保母劉彩萱被判無期徒刑、劉若琳18年徒刑。網友在公共政策網路參與平台上提議修法，加重虐童者刑責。網友提案修改刑法第271條，增設虐童致死者，應處30年以上有期徒刑或無期徒刑（不得假釋）、死刑，與修改刑法第286條，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全發育者，處10年以上有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處20年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

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這兩提議在2月20日提出後，獲得13萬8995人附議，3月16日通過。法務部昨天在論壇回應：「建議案不予採納」，引發網友抨擊：「我們的法律沒救了」、「台灣法律有夠爛，完全都在保護犯人，政府可以倒一倒了」、「好大的官威」、「完全無法接受，民怨已沸騰、連署破10萬，完全的修法怠惰。」

法務部次長黃謀信今天下午說，有關虐童滅證處死刑的部分，因為我國現行法制已沒有唯一死刑的規定，且滅證罪處死刑，明顯違反罪刑相當原則；其次，建議採有期徒刑30年以上建議，因為我國現行法有關有期徒刑法定刑的上限為15年，所以這部分的建議，也與現行法規定不符；至於，建議不得假釋的部分，我國目前假釋規定，法務部正在進行研修，相關建議，都將列為未來修法的參考。

黃謀信強調，針對虐童犯行，法務部主張予以嚴懲重罰，因此尊重民眾提案修法建議，並仍將廣納各界意見，納入未來修法參考。

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法務部在「公共政策網路參與平臺」回覆「建議案不予採納」，引發網友怒火，今天則回應，提議雖與現行法規不符，但針對虐童犯行，法務部主張嚴懲重罰，將廣納各界建議納入未來修法參考。（擷取自「公共政策網路參與平臺」）

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