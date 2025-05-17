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    墾丁後壁湖2潛水員遭漁船螺旋槳撞擊 一人手部嚴重受創

    墾丁後壁湖潛水員遭漁船螺旋槳撞傷，兩男受傷送醫。（民眾提供）

    墾丁後壁湖潛水員遭漁船螺旋槳撞傷，兩男受傷送醫。（民眾提供）

    2025/05/17 19:03

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁後壁湖海域今（17日）傍晚發生一起嚴重意外，一艘從烏石港出發的漁船疑未注意水面狀況，螺旋槳直接撞擊正在水面等待接駁的兩名潛水員，造成兩名男性潛水員受傷。其中一人手部嚴重受創，緊急轉送高雄醫院搶救；另一人腳部受傷，目前在恆春旅遊醫院接受治療。

    據了解，兩名潛水員當時已打出浮力袋，漂浮在水面等待潛水船接回，卻遭出港漁船高速碾過，螺旋槳造成嚴重傷害。肇事漁船疑未察覺事故，逕自出海作業，事後由海巡單位介入追查。

    初步調查顯示，事發地點並非後壁湖港嘴出口的固定航道，肇事漁船來自烏石港，而非本地漁船。

    當地潛水業者透露，後壁湖海域長年存在潛水活動與漁船航道相互干擾的問題，潛水員與漁船之間，常因航道認知不同而險象環生。

    海巡署表示，潛水員是否誤入漁船航道，或者漁船是否偏離路線，仍需進一步調查以釐清肇事責任。目前海巡已展開蒐證，並聯繫肇事漁船進行後續處理。

    當地業者呼籲，相關單位應加速制定明確的水域分區規範，以降低類似悲劇重演的風險。兩名傷者的後續狀況及事故責任歸屬，有待醫療與調查結果進一步確認。

    墾丁後壁湖潛水員遭漁船螺旋槳撞傷，兩男受傷送醫。（民眾提供）

    墾丁後壁湖潛水員遭漁船螺旋槳撞傷，兩男受傷送醫。（民眾提供）

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