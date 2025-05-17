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    新竹6旬婦人闖平交道遭火車擦撞 影響8個車次延遲共109分

    新竹6旬婦人下午闖入客雅平交道遭火車擦撞，事故影響8個車次，共延遲共109分。（照片取自臉書社群新竹人新竹事）

    新竹6旬婦人下午闖入客雅平交道遭火車擦撞，事故影響8個車次，共延遲共109分。（照片取自臉書社群新竹人新竹事）

    2025/05/17 18:08

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台鐵新竹到香山段區今天下午1點多有個6旬婦人突然跑到鐵軌道上，遭2174次列車擦撞，所幸僅有輕傷，送醫並無大礙；不過，這起事故導致部分列車延誤，客雅平交道長時間無法通行，共影響8個車次，總計延遲109分鐘，傍晚才恢復通行。

    台鐵公司說明，新竹=香山間的頂埔平交道（K108+933），今天下午1點13分有行人闖越，遭2174次區間車撞擊，台鐵公司立即通知鐵路警察及救護車，即時起以東正線單線雙向行車。下午1點25分，救護車將傷者送醫，下午1點50分鐵路警察蒐證完畢，通知列車放行，現場恢復雙線行車，這事故影響8列車次，累積延遲109分。

    新竹市消防局指出，救護人員到場時，60歲婦人已坐在平交道旁人行道，自述右側肩膀疼痛及左膝蓋輕微擦傷，意識清楚生命徵象量測正常穩定，送醫治療。據火車司機員指出，婦人突站在平交道內軌道旁，發現時已不及煞車，且疑似有撞到東西的聲音。

    事故連帶影響新竹市區交通，有網友在臉書社群「新竹人新竹事」貼文說，新竹市中華路三、四段間的客雅平交道長時間無法通行，周邊車流大打結，「不知道發生什麼事」，整個中華路塞爆了，民眾抱怨連連。

    事故影響8個車次，共延遲共109分。（照片取自臉書社群新竹人新竹事）

    事故影響8個車次，共延遲共109分。（照片取自臉書社群新竹人新竹事）

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