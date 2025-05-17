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    靠港清點人數發現不見了 澎湖輪1旅客疑落海失蹤

    澎湖輪夜航停泊馬公港，驚覺人數不對。（記者劉禹慶攝）

    澎湖輪夜航停泊馬公港，驚覺人數不對。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/17 17:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖輪昨（16）晚夜航澎湖，今（17）日清晨進入馬公港泊靠，清點人數時卻發現旅客數不符，並在清艙時找到旅客遺留的背包，驚覺可能中途落海，緊急調閱船艙監視器系統，發現後甲板曾出現該名男性旅客身影，旋即失蹤，撥打其電話又無回應，已緊急通報海巡署、港警所加強搜救，希望人員平安。

    航行高雄、澎湖定期交通船澎湖輪，再度驚傳遊客疑似落海意外，今日清晨5時30分泊靠馬公港之際，傳出人數不符立即派員進行清艙，結果發現一個座位上遺留一個背包，背包裡面有船票、男性身分證，懷疑可能有旅客在高雄往澎湖途中不幸落海，因此緊急調閱船艙的監視器系統 ，希望釐清事情的來龍去脈。

    經調閱船艙監視器顯示，清晨4時20分左右，該名男子獨自1人在船舷第3層休閒甲板徘徊，隨後即消失在監視畫面中，並無落海畫面，船公司立即撥打該名男子購票時登記的電話，也無人回應，但調閱監視器畫面，並未看到落海影像，因此無法確定是否人員落海，但還是依法通報澎湖海巡隊及港警所搜救。

    接獲通報後，澎湖海巡隊巡防艇與港警所把握黃金72小時搜救時間，依照遊客疑似落海時間，澎湖輪行駛在東吉至虎井海域，先劃定疑似落海位置，在往外逐漸擴大範圍，但東吉海域有黑水溝，海流相當湍急，人員會被帶往哪裡很難精準預測，增加搜救困難度。

    依照遊客疑似落海時間判斷，地點可能在東吉與虎井海域中間。（記者劉禹慶攝）

    依照遊客疑似落海時間判斷，地點可能在東吉與虎井海域中間。（記者劉禹慶攝）

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