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    台中大肚山捉229件「炸街車」 民抱怨成飆車聖地

    嶺東科技大學一帶下坡路段常有「炸街猴」呼嘯，警方取締改裝機車。（讀者提供）

    嶺東科技大學一帶下坡路段常有「炸街猴」呼嘯，警方取締改裝機車。（讀者提供）

    2025/05/17 16:50

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中嶺東科技大學一帶大肚山下坡路段常有「炸街猴」騎重機呼嘯擾民，警方從今年元月起累積查獲通報疑似噪音車229件，一個晚上就攔獲11輛超跑、汽機車疑改裝超標，依噪音管制法裁罰1萬8百元，居民抱怨「炸街車」躍升為民怨之首，警方成立專案小組持續精準攔查。

    南屯區多名議員反映，嶺東科技大學周邊常有改裝車輛聚集、噪音擾民及交通違規引發居民不滿，轄區警方成立「嶺東地區噪音車及改裝車輛專案取締小組」，針對忠勇路、嶺東路、永春南路等熱點，配合通報熱點進行精準攔查。

    台中市第四警分局表示，15日晚間8時至10時，會同台中市環保局與監理站，在永春南路與嶺東路口實施封閉式「環、警、監聯合稽查」勤務，短短兩小時就查獲11輛汽機車發出巨大聲響，其中有3輛不符規定依噪音管制法裁罰1萬800元，顯見嶺東科大一帶下坡路段噪音車頻繁出沒。

    當地居民表示，大肚山麓沿途道路高低起伏，常遭「炸街山道猴」飆車下山，呼籲警方在「髮夾彎」彎道出口攔車，多開幾次單就有成效。

    第四警分局長陳祥麟強調，成立「嶺東地區噪音車及改裝車輛專案取締小組」，彈性調派員警實施封閉式攔檢、夜間巡邏」，也配合通報熱點進行精準攔查，鼓勵民眾透過環境部「噪音車檢舉網站」提供違規影像協助稽查。

    台中市環保局取締噪音改裝機車。（讀者提供）

    台中市環保局取締噪音改裝機車。（讀者提供）

    警方於嶺東科技大學一帶攔查取締「炸街猴」。（讀者提供）

    警方於嶺東科技大學一帶攔查取締「炸街猴」。（讀者提供）

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