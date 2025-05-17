涉高雄酒店砸店案「叔叔」陳屍日月潭 初步排除他殺

蘇姓男子14日墜落日月潭水社一帶水域死亡，初步排除他殺。（民眾提供）

2025/05/17 16:35

〔記者張協昇／南投報導〕2020年涉及高雄1家酒店砸店案的蘇姓男子，日前傳出墜落日月潭死亡，死因引發揣測。惟南投檢警調查，蘇男係本月14日晚上墜入日月潭死亡，車上留有遺書，相驗確定為生前落水，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺。

據了解，綽號「叔叔」的36歲蘇姓男子係台中幫派份子，2020年9月疑因不滿大哥在賭場被嗆聲，夥同李姓、宋姓兩名男子，假藉高雄某酒店服務人員態度不佳及不爽小姐頻繁轉檯為由持球棒砸店。警方當時將蘇男等3人帶回派出所時，蘇男等人遭不明人士嗆聲:「恁伯茶行的啦，不然你是想要怎樣？」，其中李男不甘被嗆，向台南王姓友人抱怨，王男立即撂人至高雄某茶行砸店，接著又轉往該酒店再次砸店，並燃放大龍炮。

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蘇姓男子交保期間一度下落不明，外界盛傳他遭擄並疑被人「私刑」打斷手腳，但他卻自清是為了整起事件負責，才叫朋友拿球棒將自己打傷，由於他堅不提告，風波暫告一段落，蘇男等人事後也被高雄地院分別判處3至8個月不等徒刑，惟日前卻傳出蘇男的遺體於日月潭水社一帶水域被發現。

對此，南投檢警調查，蘇男係14日晚上墜落日月潭死亡，車上留有遺書，隔天15日凌晨被人發現，檢察官會同法醫相驗確定為生前落水，現場無打鬥痕跡，且蘇男從台中住處駕車出發至日月潭，沿途也無異狀，初步排除他殺，通知家屬到場配合調查，家屬對於死因也沒有意見。

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墜落日月潭死亡的蘇姓幫派份子，疑曾被人「私刑」打斷手腳。（記者黃良傑翻攝）

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