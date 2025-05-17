狼醫延燒 林靜儀酸台大醫院、北市衛生局：懲戒通報難道靠「通靈」？

台大醫院婦產部住院醫師涉性騷案持續延燒，衛福部次長林靜儀強調，只要性騷擾成立就可啟動懲戒，根本不需等到判刑。（記者邱芷柔攝）

2025/05/17 15:15

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院婦產部住院醫師涉性騷案持續延燒，由於涉案醫師從台大離職後轉任診所執業，外界質疑醫師懲戒與通報制度失靈。對此衛福部次長林靜儀直言，「衛生局不會用『通靈』的方式知道台大發生什麼事」，強調只要性騷擾成立就可啟動懲戒，根本不需等到判刑。

涉案的黃姓醫師在2021年6月在急診值勤時，遭控在無護理人員陪同下，對女患者謊稱進行「性反應測試」，趁機性侵。院方事後協助當事人申訴、完成內部調查，並在記過處分後依「性騷擾防治法」通報台北市社會局。但該醫師後來離開台大，轉至桃園某診所執業，直到案件經法院審理，近日判決出爐，黃男遭判刑3年，事件曝光後才火速辭職，引發輿論撻伐。

請繼續往下閱讀...

台北市衛生局長黃建華今（17日）出席台大體系院慶活動受訪時表示，該案件目前已啟動醫師懲戒程序，目前正進行書面審查，最快7月召開醫師懲戒委員會，將依事證是否完備，決定當天是否做出懲處，或延後決議。對於外界質疑懲戒啟動過晚，他坦言，當時衛生局並未收到通報，「這是未來可討論修法、釐清的地方。」

依「醫師法」醫師經判刑確定可移送醫懲會，最重得撤銷執照。不過林靜儀指出，醫師法第25條第4款也明定，若醫師「執行業務違背醫學倫理」，即可送懲戒。她直言，醫師在看診時若有不當行為，難道不是違反醫學倫理？以本案為例，院方調查後已認定性騷擾行為成立，其實當下就具備懲戒條件，無需等到判決結果出爐。

林靜儀強調，懲戒標準其實「很寬」，只要行為有明顯瑕疵或違反醫學倫理，都可以啟動程序。針對台大僅通報社會局、未通知衛生局，她也反問「有法律規定不可以告訴衛生局說這個案子需要開懲戒嗎？」

林靜儀說，不論台大或衛生局，雙方都可主動啟動懲戒程序，但衛生局不會「通靈」，若院方調查後認定醫師行為有問題，即可進一步通報、移送懲戒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法