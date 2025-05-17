刑事局揭新手法 詐團騙「自然人憑證」大量開設人頭數位帳戶

刑事警察局預防科近期分析詐騙集團手法，發現他們為取得人頭帳戶使用，開始騙取民眾的「自然人憑證」（刑事局提供）

2025/05/17 14:37

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局預防科近期分析詐騙集團手法，發現他們為取得人頭帳戶使用，開始騙取民眾的「自然人憑證」，遂行線上大量開設人頭數位帳戶，進行洗錢與詐騙，且有銀行的「警示帳戶」中，高達20%就是透過此方式線上開立，也就是說每5個高風險帳戶中，就有1個是來自這種模式；金融機構獲訊後，目前已有多家銀行全面暫停此開戶服務，其他銀行也正評估，未來可能全面改為加上視訊驗證或臨櫃辦理，以強化把關機制。

預防科表示，該手法為，詐團首先透過Facebook、LINE、Instagram 等社群平台投放看似專業的廣告，內容標榜「快速貸款」、「免信用卡」、「信用不良也能核貸」，吸引急需資金的民眾上鉤，民眾在未查證真實性下加入群組或加LINE客服後，詐團即要求其提供自然人憑證、憑證密碼、身分證影本等資料，聲稱此為貸款申請的必要流程。

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實際上，詐團暗中利用這些資料，於各大銀行大量開立數位帳戶，更甚者，持被害人簽署的委託書，親自前往戶政事務所幫對方補辦自然人憑證，再進一步用來辦理開戶，被害人往往直到接到銀行通知，或帳戶被警方標註為可疑警示戶時，才驚覺淪為詐團人頭戶。

有銀行主管表示，自去年第三季起，就陸續發現使用自然人憑證開戶的數位存款戶，日後有極高比例被標記為可疑帳戶。

預防科提醒，民眾務必謹慎使用自然人憑證，開立帳戶時應選擇親自辦理或具備視訊驗證機制的方式，切勿隨意將個人資料交給他人，以免遭詐團冒用，淪為人頭戶，進而衍生法律責任。

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