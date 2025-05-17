偷吃被抓到工程師驚爆「妻是國中時的老師」稱自己15歲被逼上床

一名電子工程師於民事損害賠償訴訟中驚爆，妻子是他的國中老師，他15歲與老師上床，婚姻陷入恐懼，他已經向檢察官提告準強制性交及利用權勢性交罪。（示意圖）

2025/05/17 14:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名科技業工程師與涂姓同事曖昧外遇，被妻子抓到提告，人妻向丈夫索賠市價300多萬元股票，向涂女索賠100萬元，不料，丈夫卻於答辯中驚爆，妻子是他的國中老師，他於15歲與老師發生性關係，戀情陷入不對等「師生」關係，妻子對他支配慾很強，對妻子情感變成恐懼，他已向台中地檢署告發妻子準強制性交及利用權勢性交罪，妻子則全盤否認，並指丈夫求學各項開銷都是她支付，法院則判決人夫與涂女免賠，可上訴。

人妻提起民事損害賠償之訴，她指出，丈夫與她於2017年在國外結婚，從事電子科技業工程師的丈夫前年外派日本工作，當時她到日本與丈夫共渡跨年假期，驚訝發現丈夫與同事涂女有曖昧訊息，她詢問丈夫，丈夫坦承出軌，之後丈夫調回國內，竟向她表示要離婚，還把她趕出家門，她於去年9月返家拿個人物品，發現房內有女性用品，足以證明丈夫與涂女持續交往，嚴重破壞她婚姻圓滿生活，丈夫應賠償市價300多萬元股票，涂女應賠償100萬元。

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妻子還強調，丈夫就讀國中時，她基於師者協助學生立場，輔導丈夫學業，幫助丈夫順利申請大學，丈夫就讀大學後積極追求她，這段期間，包括租屋、生活消費、娛樂與出國旅遊等開銷皆由她支付，她考自己年紀較大（實歲37、虛歲38），傳統上逢九不宜結婚，不想拖過40歲，且當時丈夫就讀研究所，因此先與丈夫到海外結婚，等丈夫完成學業與找到穩定工作後，再於國內補辦婚禮。

丈夫答辯說，妻子是他的國中科任老師，對他很關心，時常贈送小禮物及甜點，私下利用手機傳遞簡訊聊天，甚至邀請他到家中免費課後輔導，他當時年僅14歲毫無社會經驗，對於正常男女關係不甚了解，兩人因頻繁互動而產生曖昧情愫，遂有牽手、擁抱及親吻等情侶間行為，於15歲某次課後輔導時發生性行為，確立情侶關係，性行為次數約每週1至2次。

丈夫強調，兩人戀情開始，他處於不對等「師生」關係，他深感痛苦，稍有不合妻子（老師）之意，妻子即會辱罵他，言語貶低他，致他國中、高中階段面對「老師」之「教導」均不敢反抗，他對妻子情感已變成恐懼，考取某國立大學與同校研究所碩士班後，他才逐漸產生自信，並認為「老師」也會有「犯錯」時候。

但因妻子無法接受「學生」反抗，對他控制支配慾望愈加強烈，甚至出現「情緒虐待」，諸如深夜持剪刀剪衣服及摔破家中碗盤等，或要脅要家破人亡，甚至強迫他一同到國外登記結婚。

丈夫強調，自己從國中起至碩士班畢業止，對妻子充滿恐懼又無能為力，且羞於將兩人感情公開，也始終沒有告訴涂女自己已婚，聲明駁回妻子之訴，另外，他已經向台中地檢署，控告妻子刑事準強制性交及利用權勢性交罪告訴，中檢尚未終結。

涂女則答辯說，不知道男方已婚，男方還給她看身分證，配偶欄位空白，聲明駁回人妻之訴。

法官認為，這對夫妻於2017年8月在檀香山結婚，妻子於2024年單獨辦理結婚登記，兩人婚姻有效，但兩人又於2024年8月離婚，並簽署離婚協議書，丈夫履行協議書的「約定贍養費」迄今仍未中斷，但兩人又簽署「外遇切結書」，切結書又與協議書抵觸，判決丈夫不用賠償；至於涂女部分，法官認為她不知男方已婚，主觀上沒有不法侵害人妻配偶權的故意或過失，也判決涂女免賠，可上訴。

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