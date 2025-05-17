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    首頁　>　社會

    夫與銀行女副理交歡10餘次、墮胎1次 動物醫院女院長獲判賠50萬

    北部某動物醫院長的先生偷吃銀行女副理被抓包，法院判女副理須賠償女院長50萬元。（情境照）

    北部某動物醫院長的先生偷吃銀行女副理被抓包，法院判女副理須賠償女院長50萬元。（情境照）

    2025/05/17 14:10

    〔記者林嘉東／台北報導〕北部某動物醫院女院長發現先生與銀行劉姓女副理，3個月內發生10多次性行為，還因此懷孕墮胎過1次，憤而向台北地院提告，要劉女賠償180萬，劉女坦承與女院長的先生發生過性行為，但只有2次；法官認為，劉女破壞女院長婚姻幸福情節重大，判賠女院長50萬元。

    女院長指出，她與先生2022年2月結婚的隔年，她就發現先生與劉女在外幽會，3個月內發生多達10餘次性行為，劉女還因而懷孕；她追問先生，先生坦承與劉女發生性行為，劉女也坦承與女院長的先生有染，並提供她與女院長先生的對話紀錄、性愛照片與性愛影片給女院長。

    女院長看到性愛影片後，憤而提告向劉女求償180萬元精神慰撫金。法院審理時，劉女坦承只與女院長的先生發生2次性行為，認為女院長向她求償180萬元金額過高。法官勘驗劉女提供的性愛照片與影片後，認定劉女與女院長先生不正常的親密交往，已逾越普通朋友間一般社交行為，破壞女院長婚姻幸福情節重大，判劉女須賠償女院長50萬元精神慰撫金。

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