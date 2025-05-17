宜蘭冬山龍舟賽2船划到一半沉沒 救生艇急忙救選手發現「同一支隊伍」

宜蘭冬山龍舟賽，上午11點驚傳鹿埔村隊的龍舟沉船，所幸所有選手平安。（民眾提供）

2025/05/17 13:36

首次上稿：13:21

更新時間：13:36

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所今天在冬山河義成橋段舉行龍舟賽，共計9隊參賽，不過上午11點由鹿埔村組成的21人隊伍滑到一半沉船，所幸選手無礙，未料午後同支隊伍再換另一艘龍舟比賽又沉沒，讓大家直呼不可思議。有其他選手懷疑是河道未清淤完全才會導致擱淺，目前賽事持續中，沉船原因尚待公所後續調查。

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冬山鄉公所今天在冬山河上游義成橋附近舉辦龍舟競賽，約11點左右傳出一艘龍舟沉沒，是由鹿埔村組成的21人隊伍，滑到一半沉船，所幸所有人均穿著救生衣，部分自行游上岸，其餘人則由現場救生艇救起，翻覆龍舟近中午已被吊車吊起。

未料，近下午1點同支隊伍換船參賽又發生沉船，滑行至一半時，緩慢淹沒於河道內，現場緊急廣播要大家撤船，「小心、小心，人員先上岸，等等船再拉上來就好。」不久整艘船翻覆，船底朝天。

由於賽事一連發生2艘龍舟沉沒，有選手透露2天前練習時，就發現河道淤泥過多，疑似未清淤完全，當時有擱淺現象，未料正式比賽發生沉船，懷疑也是相關原因。

冬山鄉公所表示，2起沉船意外選手均安，第一時間也投入救援，並不影響賽事進行，龍舟是由公所提供，雖使用多年，但每年均有維護及檢查，沉船原因尚待後續調查釐清。

午後第2艘龍舟也發生沉船意外，船底朝天。（冬山鄉民代表游閔吉提供）

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