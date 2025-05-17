台大醫院狼醫連環爆 院長吳明賢：勿枉勿縱

台大醫院婦產部接連爆出性騷、性侵爭議，台大醫院院長吳明賢說明事件處理過程，強調沒有延誤、沒有包庇。 （記者邱芷柔攝）

2025/05/17 13:01

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院婦產部接連爆出性騷、性侵爭議，從知名婦科醫師遭控對藥廠女業務下藥性侵、前主任涉嫌騷擾6名女醫師，到黃姓住院醫師在急診要求女患者做「性反應測試」，事件一樁接著一樁，引發社會譁然，外界也質疑院方反應太慢、通報不全。台大醫院院長吳明賢今（17日）說明事件處理過程，強調沒有延誤、沒有包庇。

台大醫療體系今舉辦130週年院慶系列活動，面對媒體追問外界關心的性騷問題，吳明賢說，黃姓住院醫師事發生在2021年6月底，雖然受害者無法親自出面，但院方仍透過電話聯繫協助完成申訴程序，並根據急診護理師與當事人陳述進行調查，立即確認性騷行為成立。他強調，院方在協助當事人申訴後，於規定3個月內、提前在2個半月內完成調查並記過處分，同時依「性騷擾防治法」通報台北市社會局。

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對於外界質疑院方通報不全，北市衛生局在案發後並未接獲通報，僅有社會局獲報，導致涉案醫師離開台大後仍能在診所執業，未受到懲戒。對此，台大醫務秘書陳彥元解釋，「性騷擾防治法」的主管機關為社會局，現行法規並未要求另行通報衛生局等單位，院方是依規定辦理。不過他也坦言，「沒有明文規定，不代表不重要」，未來確實可以檢討，補強相關制度。

陳彥元也指出，當事人最初曾報警，由警方介入調查，院方則是依性騷申訴程序提報「性騷擾防治及申訴處理委員會」，並於事件發生後即調整該名住院醫師職務，停止急診值班，同時婦產部也重申性平規範，要求診療時務必有護理人員陪同。

至於記過懲處是否過輕，是否應啟動停訓？陳彥元說，住院醫師停訓是非常罕見的處置，僅在重大錯誤確認後才會啟動，畢竟涉及到工作權，此次院方是依據委員會的建議判定，該委員會除院內人員，也有外部專家參與，決議具高度代表性。

近年接連發生的性騷事件重創台大醫院聲譽，也衝擊醫病關係。吳明賢坦言，在專業倫理與教育訓練上，確實還有加強空間，台大每年都會辦理性平課程，但面對憾事發生，應「亡羊補牢」有所補強，性平教育不該只限於婦產部，而是全院的共同責任，對加害者也應給予適當懲罰。台大醫院秉持「勿枉勿縱」原則，所有性騷申訴均依法處理，無論申訴人是否親自出面，只要事證明確就會啟動程序。

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