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    首頁　>　社會

    變裝癖偷車賊 北市警追查赫見「金髮女子變短髮大叔」

    警方調閱監視器發現是一名金色長髮女子騎走的，持續調閱後卻發現該女子走進一個巷口後，再出來變成黑色短髮中年男，才知道是竊賊男扮女裝。（記者鄭景議翻攝）

    警方調閱監視器發現是一名金色長髮女子騎走的，持續調閱後卻發現該女子走進一個巷口後，再出來變成黑色短髮中年男，才知道是竊賊男扮女裝。（記者鄭景議翻攝）

    2025/05/17 12:51

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區黃姓女子日前將機車停放路邊，卻忘記拔鑰匙，因而機車失竊，黃女向木柵派出所警方報警，警方調閱監視器發現是一名金色長髮女子騎走的，持續調閱後卻發現該女子走進一個巷口後，再出來變成黑色短髮中年男，才知道是竊賊男扮女裝，警方鎖定57歲趙男涉有重嫌，循線逮捕趙男，依竊盜罪嫌移送法辦。

    趙男家住文山區，平時就喜歡穿女裝、著絲襪，加上又常在家中堆積雜物或發出噪音，特立獨行的舉止不時遭到鄰居投訴，轄區警方處理過不少次鄰里糾紛，早知道有這號人物。

    黃女2月時將機車停放路邊，鑰匙忘記拔走，被趙男盯上，於是趙男特地戴上金色長假髮，上前將機車騎走，先往新北市騎，又繞了一大圈回到文山區，把機車停在恆光街後，再走入巷內變回男裝，才徒步離開。

    警方調閱監視器時，因趙男平時不常戴假髮，第一時間認不出是趙男，直到搜尋女子蹤跡一度丟失，仔細盤查發現原來女子走進巷內後變為男子出巷，才驚覺該女子是男扮女裝而成，並且認出是趙男作案。

    警方向台北地檢署報請核發拘票後，至趙男住處將他依法拘提到案，全案詢後依竊盜罪嫌移送至台北地檢署偵辦。

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