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    桃市蘆竹2號社宅住戶出國 放任貓群自由活動致3幼貓墜亡

    蘆竹2號社會住宅發生幼貓墜亡事件。（桃園市政府提供）

    蘆竹2號社會住宅發生幼貓墜亡事件。（桃園市政府提供）

    2025/05/17 12:27

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹2號社會住宅15日發生3隻幼貓墜樓事件，桃園市政府都市發展局調查，住戶因出國讓幼貓在陽台活動時，未設置放戶措施，導致3隻幼貓鑽出7樓陽台欄杆而墜落死亡，引發社區議論，桃園市住宅及都市更新中心說明，事發後已協調警方與動物保護處人員進屋，發現幼貓3隻、1隻已明顯死亡，陽台另有3隻成貓，目前仍在誘捕中。

    住都中心指出，當晚獲報蘆竹2號住宅公共區域有幼貓墜樓後，緊急聯絡住戶，之後確認住戶出國，因鄰居反映陽台仍有幼貓行跡，中心聯絡警方與動保處進入屋內，發現屋內骯髒凌亂，還有3隻幼貓、1隻已明顯死亡，都已由動保處帶回；陽台上另有3隻成貓，看見動保處人員後，跳到陽台外側平台，16日直到半夜，仍無法誘捕，目前持續誘捕中。

    依據「動物保護法」規定，飼主對所飼養動物應負有妥善照顧，避免其遭受意外危害之責任，住都中心表示，針對該住戶的違規行為，住都中心將全案送交動保處查處，決不寬貸；另，因住戶未妥善飼養，造成幼貓墜亡，引發公安疑慮、造成社宅居民驚嚇，已達強制終約的要件，將會勒令住戶於5月31日遷離社宅，社宅一切損失，也將依法求償。

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