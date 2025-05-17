警政署副署長廖美鈴 獲國際女警協會「領導統御獎」

「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）今年四月時，頒發2025年「領導統御獎」，警政署副署長廖美鈴獲獎。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/17 12:27

〔記者鄭景議／台北報導〕「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）今年四月時，頒發2025年「領導統御獎」，由我國警政署副署長廖美鈴獲獎，該獎項表彰廖美鈴在推動婦幼安全政策、強化警政資訊系統與展現溝通型領導等面向的卓越貢獻，也充分彰顯台灣女性警察領導人的實力及影響力。

IAWP創立於1915年，是全球具相當影響力的女性執法人員組織，成員遍及70多國及30多個附屬機構，致力於促進全球女性在執法與刑事司法領域中的地位與專業發展。自1968年起，每年依照「模範警察」、「傑出表現」、「冒險犯難」、「文職人員」及「領導統御」等獎項，甄選全球傑出女警予以表揚，今年廖美鈴脫穎而出，榮獲「領導統御獎」。

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廖美鈴對此表示，此次獲獎的榮譽不僅屬於她個人，而是屬於整個台灣警政團隊，尤其要跟無數默默耕耘的女性警察共享，更期望能藉由自身經歷，為警政發展持續貢獻所長，並鼓勵更多女性同仁勇於任事、為國家挺身而出，讓台灣警政專業與性別平權理念發光發熱。

廖美鈴畢業於中央警察大學外事警察學系，並取得國立台灣大學政治學碩士學位，除了曾任台北市政府警察局、花蓮縣警察局、鐵路警察局、國道公路警察局等機關要職，具備豐富的工作歷練外，也因有外事警政背景與國際參與經驗，讓她在國際警政合作與對外事務上表現優異，成為我國女性高階警官的翹楚。

廖美鈴從警以來就積極推動婦幼安全，致力於建立全方位的防護網，打造對婦幼更安全友善的社會環境，在擔任警政署資訊室主任期間，因赴外考察深受國外先進警政科技系統啟發，回國後積極推動警政數位化與資訊安全，強化打擊科技犯罪能力，為台灣建構更現代化及智慧型的警政架構。

廖美鈴脫穎而出，榮獲「領導統御獎」。（記者鄭景議翻攝）

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