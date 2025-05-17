拆屋還地！ 彰縣和美警分局嘉犁派出所搬家了

彰縣和美警分局嘉犁派出所要搬家了，員警與志工拍照留念。（和美警分局提供）

2025/05/17 12:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這次真的搬家了！彰化縣警局和美分局嘉犁派出所原址為日式建築，由於地主要求拆屋還地，上訴到最高法院，去年最高法院判決縣警局敗訴定讞，須拆屋還地。昨天（16日）開始搬遷，今天（17）起在承租的社區長青俱樂部會館辦公！

縣警局表示，嘉犁所原址在彰化縣和美鎮彰美路上，日式建物約有90年歷史，幾年前就被地主要求拆屋還地，一度協商給寬限期，最後還是走上訴訟之路，最高法院判決嘉犁派出所須在5月17日前搬離。

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因此，縣警局先向和美鎮公所租用附近的社區長青俱樂部會館，每月租金數千元，暫定承租5年，雖然派出所新址與舊址相去不遠，但舊址就位於交通往來便捷的彰美路上，許多民眾得知嘉犁所搬家，還是非常捨不得。

由於嘉犁派出所所管轄範圍，涵蓋鐵山里、還社里、嘉犁里、柑竹里及詔安里，人口數約有1萬多人，尤其轄區近來有許多新建案，入住人口數勢必成長，地方都希望能夠找地蓋自己的派出所，才不用去租房子、借地方，讓派出所有個新家。

彰化縣和美警分局嘉犁派出所舊址是日式建築，因為地主要求拆屋還地‧縣警局官司敗訴。（彰化縣警局提供）

彰化縣和美警分局嘉犁派出所搬到社區長青俱樂部會館。（和美警分局提供）

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