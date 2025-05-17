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    全台偷透透！ 54歲婦人涉15件賣場竊案遭收押

    李婦均趁賣場專櫃櫃姐離開或疏於注意之際，開啟抽屜竊取財物。（記者蔡清華翻攝）

    李婦均趁賣場專櫃櫃姐離開或疏於注意之際，開啟抽屜竊取財物。（記者蔡清華翻攝）

    2025/05/17 11:25

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高市鳳山、左營賣場接連遭同1名婦人行竊，兩地轄區警方共組專案追查發現，婦人犯案足跡竟遍及北、中、南各賣場，14日婦人意圖在前金區賣場行竊時，遭警方逮捕到案，清查涉及15件竊案，被檢方依竊盜、贓物罪嫌聲押獲准。

    高市警局鳳山分局與左營分局，轄內大賣場及百貨公司專櫃分別於14日遭1名婦人行竊，經調閱監視器發現李婦（54歲）涉嫌於13日13時許，在鳳山區家樂福2樓內衣專櫃，竊取店員之斜背包（內含皮夾、信用卡及新台幣6000元）。

    李婦行竊手法均趁大賣場及百貨公司專櫃櫃姐離開或疏於注意之際，開啟專櫃抽屜竊取財物，另清查發現李嫌近期行竊足跡遍佈北、中、南部，並以此手法行竊得手共計15件。

    李婦遭警方鎖定後，調閱監視器，發現李14日下午前往前金區五福三路百貨公司準備行竊，遭警方加以攔查，並在其身上起出贓物1766元，當場以竊盜、贓物現行犯逮捕，全案調查依涉竊盜及贓物等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦於16日聲押獲准。

    李婦遭警方攔查到案，在其身上起出贓物1766元。（記者蔡清華翻攝）

    李婦遭警方攔查到案，在其身上起出贓物1766元。（記者蔡清華翻攝）

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