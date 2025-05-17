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    台中警研發LED手環明燈 銀髮長輩晨昏散步「發光閃亮亮」

    烏日區長輩大讚LED發光手環如「自保明燈」。 （記者黃旭磊攝）

    烏日區長輩大讚LED發光手環如「自保明燈」。 （記者黃旭磊攝）

    2025/05/17 10:44

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市烏日、大肚、龍井每年平均發生199起行人交通事故，超過65歲高齡者事故比約佔三成，警方發現長輩常在清晨與夜間外出被汽機車追撞，研發LED發光手環佩戴手腕作為行走警示，多名長輩大讚發光亮晶晶如「自保明燈」。

    烏日警分局今天表示，超過65歲行人去年發生58起交通事故，高齡行人在清晨或傍晚外出運動散步，戶外光線昏暗、視線不佳，再加上尖峰車流繁忙，伯伯婆婆穿深色衣物易被駕駛忽視，尤其在烏日、龍井、大肚區高齡者居住比例集中，事故風險高。

    台中市警察局交通警察大隊與烏日警方，前往九德活動中心及公園發放LED發光手環，手環閃爍粉紅、藍色及綠色霓虹燈光，長輩佩戴於手腕或懸掛在隨身包包上，高舉雙手直呼「發光閃亮亮，讚讚」，也有伯伯婆婆在公園行走直呼「好像在走星光大道」，發光如自保明燈。

    烏日區興祥街林姓住戶表示，高齡者視覺、聽覺退化、反應遲緩，傍晚走在街頭發生事故風險相對增加，而一旦遭到追撞由於身體狀況差傷害更為嚴重，配戴LED發光手環讓前後騎機車預先警示慢行。

    LED發光手環閃爍霓虹燈光。（記者黃旭磊攝）

    LED發光手環閃爍霓虹燈光。（記者黃旭磊攝）

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