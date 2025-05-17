為談和解扮蜘蛛人爬進友人租屋處 男綁繩梯下樓卻摔入他人陽台被逮

桃園地檢署因曾姓男子涉犯侵入住宅罪嫌，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。 （記者周敏鴻攝）

2025/05/17 11:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市曾姓男子與陳姓友人因細故發生糾紛，今年3月1日晚間6點多，他攀爬花圃、冷氣機進入對方位於中壢區的3樓租屋處，豈料陳姓友人不願與他對談，他就綁繩梯垂降，卻因繩梯脫落而掉到2樓陽台，引來2樓住戶報警，桃園地檢署已因曾男涉犯侵入住宅罪嫌，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，曾男與陳姓友人因細故發生糾紛後，他一直希望找對方細談，盼能解開誤會，3月1日晚間6點多，他攀爬花圃、冷氣機進入對方租屋處，對方卻仍不願與他對談，他只好悻悻然離開；為了減低下樓摔傷的風險，他看到陳姓友人租屋處內有繩梯，他異想天開，將繩梯綁在陳姓友人租屋處的陽台欄杆，隨即往低樓層垂降。

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過程中繩梯的繩索不明原因脫落，曾男因此摔到2樓陽台，僅受到輕傷，但他墜落到陽台上發出巨大聲響，引來2樓住戶報警，員警趕來將困在陽台的曾男逮回，曾男應訊時，對犯行坦承不諱，桃檢已因他涉犯侵入住宅罪，向桃院聲請簡易判決處刑，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

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