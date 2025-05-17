高學歷也受騙？ 台中退休女教授24小時兩度「堅持提款」170萬被勸阻

曾姓退休女教授（圖右）24小時兩度到郵局提領170萬元，警方（圖左）懷疑她受投資詐欺所騙而兩度勸阻。（警方提供）

2025/05/17 10:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局今天（17日）公布一起疑似被詐欺案，大學女教授退休的曾姓婦人（77歲），疑受假投資廣告所騙，本月7日到郵局提領170萬元，郵局職員報警攔阻之後，事隔僅24小時，她又於翌日（8日）再度到同一家郵局，也是要領款170萬元，員警火速到場勸阻，並聯繫曾婦家屬，才最終由兒子將曾婦帶回家，化解這場受騙危機。

中市警局六分局調查，曾婦是大學教授退休，但近期年紀大而思緒不如從前，她7日郵局時，向職員聲稱想要購買汽車，想從帳戶提領170萬元，職員直覺有異而報警，曾婦面對警方與行員的詢問，卻無法提供車商名稱、車款等相關細節，相當引人疑竇，隨後在員警勸說下，曾婦作罷返家。

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不料，事隔僅24小時，曾婦翌日又到同一家郵局，還是要提領170萬元買汽車，警方又再度接獲郵局職員報案，火速到場處理並聯繫曾婦家屬，警方側面得知，曾婦可能受到股票投資詐騙之害，想提款170萬元投資股票，員警請兒子將曾婦帶回家中，並提醒其子勿讓曾婦再次獨自出門到銀行領錢，以防受騙失財。

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