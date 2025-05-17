妻與老爸的學徒在家吃宵夜 老公回家目睹驚呼：激凸見客必有姦情

吳姓人妻和老爸公司的學徒半夜在家吃宵夜被老公抓包。（情境照）

2025/05/17 10:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子與吳姓女子結婚不到4年，吳男發現老婆和岳父公司已婚的劉姓男同事互動親密，兩人還互贈戒指、鑰匙圈，洪男某日夜班時特地請假回家抓姦，沒想到不但目睹吳女未著內衣褲「激凸見客」，劉男還躲到窗簾後方陽台不敢見人，洪男怒告兩人求償200萬元，但法官認為洪男並沒有取得牽手、擁抱、親吻、性行為等事證，不過吳、劉兩人互動頻繁已逾越男女分際，判他們應賠10萬元。

判決指出，洪男與吳女於2019年結婚，兩人婚後育有2子，2020年10月，在老爸公司上班的吳女，結識來公司學手藝的劉姓學徒，兩人年紀相近又有話聊，逐漸變得熟悉，但洪男發現，老婆和劉男的互動過於親密，劉男曾送一只刻有老婆名字的戒指給吳女，吳女也回送史迪奇圖樣鑰匙圈給劉男，甚至劉男還會幫吳女買衛生棉。

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洪男懷疑老婆出軌，但又苦無證據，2023年7月21日晚上，在某大公司擔任工程師的洪男值夜班，他故意請假回家看老婆是否有偷跑出去約會，結果回家後，看到老婆穿著清涼，未著內衣褲「激凸」與劉男在家裡吃宵夜，而劉男聽到洪男開門回家的聲音，嚇到躲在窗簾後方陽台不敢見人。

洪男氣炸，當場打電話給岳父、岳母及吳女的胞姐、胞弟和劉男的配偶，請他們到家裡討論該如何處理這件事，眾親友到場後，吳女的姐姐飆罵劉男：「我是說你老闆對你應該不錯，你不要去碰人家的太太，我是不是跟妳說過了，我發現的時候，是不是警告過你了」、劉的老婆也邊哭邊罵：「三月底我就發現了，一開始我就發現了，我三月底跟他吵，我吵了快兩個月喔，我吵到五月份，他硬說沒有，沒有就是沒有，同事而已」、「我的直覺也很準，我就是百分百肯定他就是外遇啊，他跟我說沒有，他說他甚麼都不知道，在公司就是這而已，沒怎樣，人家有小孩、有先生，不可能怎樣」。

劉男面對吳女親友、老婆的責難，則心虛道歉：「我......我知道啦，這我來這邊就錯了」，洪男不肯放過吳、劉二人，提告向他們求償200萬元。高雄地方法院審理時，吳、劉都否認偷情，辯稱只是同事關係，法官認為，劉男發現洪男回家時，刻意躲藏在陽台閃避，且他與吳女的互動頻繁已逾越男女份際，但洪男並沒有掌握及取得兩人牽手、擁抱、親吻、性行為等事證，因此依受侵害程度，判吳、劉兩人應賠10萬元，可上訴。

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