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    中市消防局導入急救QR CODE 「掃描」比口頭告知更即時準確

    中市消防局救護員掃描醫院急診檢傷區提供的QRCODE，比口頭或書寫告知醫護人員病患狀況，更即時準確。（中市消防局提供）

    中市消防局救護員掃描醫院急診檢傷區提供的QRCODE，比口頭或書寫告知醫護人員病患狀況，更即時準確。（中市消防局提供）

    2025/05/17 09:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市消防局近期購置平板電腦分發救護員，救護車載患者馳抵醫院急診時，救護員立刻掃描醫院急診檢傷區提供的QRCODE，迅速將病患基本資料、生命徵象等資訊傳輸到醫院急救端，不需再用口頭或書寫方式，向檢傷護理人員說明傷患狀況，不僅確保救護紀錄填寫的完整性和準確性，也節省時間而增強緊急救護效能，目前已於台中市22家急救責任醫院完成建置與整合。

    台中市消防局表示，以往的程序，是救護員抵達醫院，口頭或書寫方式，向檢傷護理人員說明傷患狀況，例如患者血壓與心跳，患者意識狀況等，這些都需逐一向醫護人員確認病患生命徵象與初步評估資訊，過程耗時，且容易因急診室人多吵雜產生疏漏，透過QRCODE技術整合，急診室人員可快速取得第一手數據，大幅縮短交接時間，有助提升院前與院中銜接效率。

    消防局進一歩指出，系統可即時匯入病患的基本資料包括有生命徵象，姓名、性別、身分證字號、居住地、血壓、心率、血氧飽和度、血糖值等，除有效減少手動紀錄錯誤風險，並提升交接資訊的即時性與準確性，確保每一筆關鍵資料皆能即時、安全傳送至醫療端，強化病患處置連續性。

    目前這套系統，目前已於中市22家急救責任醫院建置與整合完成啟用，中市消防局強調，未來也將持續導入創新科技，引領智慧急救新方向，健全緊急醫療救護體系，守護市民生命安全。

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