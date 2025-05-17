拿首長特別費請同事吃披薩 高市交通局車鑑會主委貪污罪起訴差點GG

前高市交通局車鑑會主委許綺佑慰勞同事請吃披薩，卻拿日常生活的發票用來核銷，害自己差點吃上貪污重罪。示意圖。（彭博資料照）

2025/05/17 09:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾任高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會主任委員的許綺佑，任職期間為了犒賞同仁辛勞，常買滷味、排骨湯、披薩和割包請同事吃，但他為了便宜行事，把自己平時消費的發票拿來報帳，用首長特別費進行核銷，檢方依貪污等罪將他起訴，但法官認為，許綺佑實際因公支出的金額大於申報金額，不構成貪污或詐欺犯行，僅依偽造文書罪輕判緩刑3年。

判決指出，54歲的許綺佑從事公職已逾20年，他於2017年8月至2023年1月擔任車鑑會主委時被檢廉發現，他拿著日常生活消費時的發票，其中包含火鍋店、迴轉壽司、連鎖速食店，用首長特別費進行核銷，再把錢放入自己口袋裡，不法金額雖然只有1萬1千多元，但因涉嫌貪污、詐欺等罪，被高雄地檢署偵結後起訴。

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高雄地方法院審理時許綺佑喊冤，聲稱自己只是「便宜行事」，並沒有詐領首長特別費；法官傳喚多位車鑑會同仁作證，他們也說，主委會以特別費慰勞車鑑會同仁，以咖啡和飲料居多，也曾買過滷味、排骨湯、披薩和割包等，年節時也會買禮盒送同仁和委員。

法官綜合相關事證，認定許綺佑確實有買點心慰勞同仁辛勞，且實際因公支的金額大於申報金額，不構成貪污或詐欺犯行，但他領有律師資格，具有法律專業背景，竟知法犯法，因惡小而為之，主觀上漠視、輕忽法規範的心態，考量他犯後態度良好、歷年公職考績頗佳，平日也有從事公益捐款，相信他此偵、審教訓後，應知所警惕，而無再犯之虞，僅依偽造文書罪判徒刑10月，另宣告緩刑3年，須向公庫支付10萬元，並提供40小時義務勞務，可上訴。

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