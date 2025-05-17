科長收賄、受性招待 台西公所弊案「白手套」逆轉判免關

台西鄉公所新辦公大樓耗時6年在2021落成，但背後卻有科長收賄、接受性招待的弊案。（資料照）

2025/05/17 06:26

〔記者王捷／台南報導〕雲林縣台西鄉公所工程弊案，承包商因工程延期不願付違約金，想行賄時任經建科長楊景州，一、二審認定王姓水電包商是牽線「白手套」，判處10年1個月徒刑，直到更一審才改認王男是幫助犯，大幅減為5個月徒刑、褫奪公權1年，不能易科罰金，只能服勞役，仍可上訴，而楊景州收賄、接受性招待，判6年8個月、褫奪公權4年。

2013年台西鄉公所以6000多萬元發包新公所的新建工程，後來辦理第一次變更設計時進度落後，違約金要按日計算，包商為避免損失，擬透過停工與第二次變更設計延長工期，並委託王男牽線認識楊景州。

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承包商、楊景州2016年間在王男公司會面，楊當場以手勢比出「120」表示賄款金額，承包商因此將50萬元連同名酒，送到楊景州住處，完成賄款交付。

一審認定王男明知行賄，仍牽線並從中獲利，與楊景州共同犯貪污治罪條例，判刑10年1個月、褫奪公權5年。王男不服上訴，但2023年高院二審駁回，仍維持原判。王再上訴最高法院，主張他未參與金額協商、未碰過現金，也未得利，且僅協助營造商認識課長，應非共同正犯。

最高法院採信王男說詞，認為他未實際參賄款交付，單純介紹雙方認識、未居中傳遞金錢，也未獲得工程回扣，無法認定王男與楊景州具是共犯結構，撤銷原判，發回更審。

在更一審時，台南高分院尊重最高院的見解，王男的辯護人包漢銘、林仲豪律師表示，王男僅屬幫助犯，應依刑法第30條規定按正犯減輕處罰，再依貪污治罪條例第11條第5項因自白酌減。

最後王男的刑期依法減輕，從10年1個月，大幅改判處5個月徒刑、褫奪公權1年，合議庭認為，王男明知承包商要賄賂公務員仍牽線，行為損及公共工程廉潔，雖未得利但也不宜宣告緩刑。

同案中，承包商因交付賄賂罪，各判處10個月及6個月徒刑，而楊景州因收受賄賂並接受性招待，遭判6年8個月、褫奪公權4年，他們上訴到最高法院被駁回定讞，而王男雖然減刑至5個月，但因重罪規定不能易科罰金，只能服勞役，他的官司仍可上訴。

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