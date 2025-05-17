中國籍父子搭橡皮艇來台 父遭聲押子責付

2025/05/17 04:21

〔中央社〕昨天有一對中國籍父子搭橡皮艇從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，被海巡署逮捕送辦。桃園地檢署訊後聲押父親，兒子在移送少年法庭後，法官責付海巡署轉交移民署專勤隊。

海巡署北部分署表示，昨天上午有2名中國籍人士自稱搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，逮捕後報請檢調偵辦；本案橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，另近期中國不斷以各種手段測試我方反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，不排除是中共灰色地帶襲擾。

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據了解，2人為41歲的宋男及17歲兒子，從福建共乘橡皮艇來台，宋男聲稱是在中國受到迫害，才要來台灣投奔自由，但確切來台動機仍待調查釐清。

桃園地檢署今天向媒體表示，中國籍被告涉犯入出國及移民法第74條第1項後段之大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪嫌，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押；另名中國籍被告因屬少年，由移送單位移送少年法庭。

桃園地方法院表示，預計今天針對宋男進行訊問，少年部分雖觸法嫌疑重大，但法官認為少年與父親同住，本件行為難有選擇之可能，衡酌少年身心發展及涉案情節，認無收容之必要，故命責付海巡署後轉交移民署桃園市專勤隊。（編輯：徐睿承）1140517

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