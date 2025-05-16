詐團抖音投廣告撒網！屏東男見「資產」膨脹 交出30萬全飛了

警方當場逮獲34歲的陳姓車手（右）。（警方提供）

2025/05/16 23:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕詐騙橫行，屏東林邊1名謝姓民眾日前遭詐30萬元，氣不過的他決定報警，並設計二度面交時，由警方逮人，警方果然逮獲1名年僅34歲的嫌犯，卻佯稱自己是證券公司營業員，但警方一查發現「查無此公司」，當場揭破騙局。

謝姓男子在4月初透過App「抖音」的廣告接收到股票投資資訊，按下幾個連結後從Line加入1位林姓「好友」，在對方以「穩賺不賠」及看到投資群組內大家都在說賺到錢的情境下也開始投資，並以面交方式於4月底已交付30萬元予偽稱是證券公司營業員的車手。

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由於該「證券公司」提供一組帳密，謝男登入後發現自己的「資產」是不斷膨脹，高興的不得了，到處與友人分享，甚至想邀請其它友人加入，但他的友人是立刻提醒他這比較像詐騙，要他到派出所求助。

謝男一到派出所，員警立刻告知他「就是詐騙」，謝男氣不過卻無計可施，而詐團此時竟食髓知味，要謝男再度面交。學乖的謝男立刻與警方配合，告知警方詐騙集團將度於林邊火車站附近安排二次面交要詐騙他。

警方於現場附近緊盯，並於交款現場緝獲假冒的營業員的陳姓男子，確認其為取款車手，並查獲現金、識別證、收據、手機等證物，陳男一開始還拿出識別證希望蒙混過關，但警方立刻發現是該張識別證的公司，是連「紙上公司」都不是的假公司，當場帶回訊問。

警方呼籲民眾切莫相信在社交、交友等App軟體上所認識的網友，並勿任意加入假投資公司的LINE等通訊軟體對話群組，詐騙集團會很貼心地派專員到府收款，而結交的「網友」會持續告訴被害人獲利績效不錯，並以假網頁顯示獲利金額取信被害人，等被害人加碼投資散盡積蓄後，網友不見了，群組也消失了。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮獲34歲的陳姓車手，識別證是假冒的公司。（警方提供）

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