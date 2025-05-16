5/16今彩539頭獎開3注！800萬獎落雲林、花蓮、澎湖

今晚（16日）開獎的第114000053期大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/16 22:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月16日開獎的第114000120期今彩539頭獎開出3注，由

雲林縣西螺鎮廣興里延平路171號1樓「六順發彩券行」、花蓮縣壽豐鄉壽豐村壽豐路一段61號1樓「向前看彩券行」、澎湖縣馬公市重慶里光明路19之1號1樓的「財運旺商行」開出；第114000053期大樂透頭獎則摃龜。

請繼續往下閱讀...

第114000053期大樂透中獎號碼「13、16、22、23、34、39，特別號：14」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共37注中獎，每注可得4萬8309元；肆獎共68注中獎，每注可得1萬6898元；伍獎共1574注中獎，每注可得2000元；陸獎共2042注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬0913注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8601注中獎，每注可得400元。

第114000053期49樂合彩中獎號碼為「13、16、22、23、34、39」。四合共1注中獎，可得20萬元；三合共160注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3309注中獎，每注可得1250元。

第114000120期今彩539中獎號碼為「02、13、24、27、39」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6178注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8832注中獎，每注可得50元。

第114000120期39樂合彩中獎號碼為「02、13、24、27、39」。四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共243注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0174注中獎，每注可得1125元。

第114000120期3星彩中獎號碼為「429」。壹獎共86注中獎，每注可得5000元。

第114000120期4星彩中獎號碼為「5672」。壹獎共30注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法