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    高雄輕軌急煞還是A到 違規左轉賓士女下場曝

    白色賓士車駕駛於大順二路與日全街口違規左轉，與後方行駛而來的輕軌列車發生擦撞。（民眾提供）

    白色賓士車駕駛於大順二路與日全街口違規左轉，與後方行駛而來的輕軌列車發生擦撞。（民眾提供）

    2025/05/16 21:49

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌今晚（16日）在三民區大順二路與日全街口與違規左轉賓士車擦撞，雖未造成人員受傷，但正值下班顛峰時間，輕軌列車延誤5分鐘才恢復通行，林女違規除了開罰，也被依法送辦。

    據了解，賓士轎車駕駛林女（35歲）開車沿大順二路往東行駛，到日全街口要左轉時，輕軌列車正好從同向後方行駛而來，緊急煞車仍發生輕微擦撞，幸好雙方駕駛及車上乘客無人受傷。警方獲報後迅速到場處置，雙方駕駛經檢測都未酒駕，輕軌列車5分鐘內恢復正常通行。

    三民二分局鼎山所指出，經查，林女於禁止左轉路口左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項2款：不依標誌、標線、號誌指示轉彎，可處600至1800元罰鍰，警方依法舉發，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    警方說，輕軌屬於大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，亦依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌，將林女移送高雄地檢署偵辦。呼籲駕駛人行經輕軌路段，應注意標誌、號誌規定，並依指示行駛，以確保自身與其他用路人的安全。

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