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    嬰兒被當「抹布」擦水漬！台中托嬰中心再爆7托育員集體離職

    台中市豐原某托嬰中心虐嬰案，受害嬰幼兒擴增至14人。（民眾提供）

    台中市豐原某托嬰中心虐嬰案，受害嬰幼兒擴增至14人。（民眾提供）

    2025/05/16 21:51

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市豐原某托嬰中心驚傳虐嬰案，托育人員在3月任職期間，疑對多名幼兒有惡意搖晃、拍打額頭、拉扯拖行等，甚至當成抹布，用來擦地板上的水漬，社會局表示，今天再前往稽查發現，該中心下週五（23日）前有7名托育人員離職，影響35位幼童，已主動通知家長，並立即啟動轉介機制，全力協助幼童後續托育事宜。

    該托嬰中心是台中市府補助的準公托，目前已知14人受害，6名該托嬰中心的家長，15日在議員陳清龍陪同下召開記者會。家長指控陳姓托育人員涉嫌在3月任職期間，疑對多名幼兒施虐，包括打頭、粗魯拉扯、拉腳讓孩子跌撞頭、拉扯頭髮移動、粗魯換尿布、用地墊覆蓋幼兒，甚至拿孩子當抹布清理地板水漬，把幼童當發洩工具，影片拍到涉嫌暴力強拉嬰幼兒，導致嬰幼兒頭部撞地等畫面。

    社會局兒童托育科科長楊惠如表示，4月25日發現陳姓女托育人員已離職，至於其他托育人員是否有不適當行為，也會從畫面檢視，機構管理上是否有疏失，會加強行政稽查及訪視，並請專家學者輔導該托嬰中心提升照顧職能。

    面對該托嬰中心疑虐嬰案，民眾黨及民進黨議員連日炮轟社會局調查消極怠慢，並指之前該中心就發生欠薪事件，社會局今天再前往稽查，下週23日前將有7位托育人員離職，影響2班共35位幼童。

    針對托嬰資源不足，受害家長近日指轉托找不到合法公托及補助，社會局原本說托嬰機構要8月才會有空缺，今天改口表示，經盤點豐原、潭子、石岡、后里、神岡的托嬰中心，目前尚有名額，已主動提供相關資訊供家長評估報名，積極協助接下來的照顧安排。

    社會局表示，若家長傾向由保母照顧，居托中心也將主動聯繫家長，了解其托育需求，協助媒合合適的保母。社會局也提供第五區居托中心專線04-25226618供諮詢，若家長希望自行照顧，提醒家長可到區公所申請0-2歲育兒津貼。

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