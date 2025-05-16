為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嚇人!台中出現綠光怪客 疑持雷射筆照射騎士

    男子持綠光照射路人，騎士趕緊以手擋住眼睛。（民眾提供）

    男子持綠光照射路人，騎士趕緊以手擋住眼睛。（民眾提供）

    2025/05/16 20:55

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區近日出現一名手電筒怪客，夜間竟持手電筒綠色強光照射機車騎士，有網友憂心是雷射筆，恐損傷視力。大雅警方今日指出，尚未接獲相關報案紀錄，該陌生男子疑持雷射筆並對他人進行照射之行為，如達到具傷害他人的威力時，已涉及社會秩序維護法，可處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

    有網友指出，潭子最近怪人越來越多了，先是前陣子檢舉達人出沒，瘋狂檢舉，現在是一個手電筒怪客，昨日晚上6點半左右，經過潭子街等紅燈要右轉潭興路，紅燈等了大概20秒後，對面一個怪怪的人拿著綠色手電筒要過馬路，結果下一秒竟然是拿手電筒照對面機車，接著又照自己的方向，到處亂照別人，前面的機車騎士也把手往上擺，去擋那個強光，因為連在車子裡有隔熱紙都會覺得刺眼到很不舒服了，騎士是完全沒有遮蔽物。

    大雅警方指出，如果雷射筆照射致車輛失控或是引發交通事故時，已涉及違反刑法第185條妨害公眾往來罪之規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。如導致他人眼部或視力受損，已涉及違反刑法傷害罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。當妨害他人通行自由，已涉及違反刑法304強制罪適用，可處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播