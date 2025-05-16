嚇人!台中出現綠光怪客 疑持雷射筆照射騎士

男子持綠光照射路人，騎士趕緊以手擋住眼睛。（民眾提供）

2025/05/16 20:55

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區近日出現一名手電筒怪客，夜間竟持手電筒綠色強光照射機車騎士，有網友憂心是雷射筆，恐損傷視力。大雅警方今日指出，尚未接獲相關報案紀錄，該陌生男子疑持雷射筆並對他人進行照射之行為，如達到具傷害他人的威力時，已涉及社會秩序維護法，可處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

有網友指出，潭子最近怪人越來越多了，先是前陣子檢舉達人出沒，瘋狂檢舉，現在是一個手電筒怪客，昨日晚上6點半左右，經過潭子街等紅燈要右轉潭興路，紅燈等了大概20秒後，對面一個怪怪的人拿著綠色手電筒要過馬路，結果下一秒竟然是拿手電筒照對面機車，接著又照自己的方向，到處亂照別人，前面的機車騎士也把手往上擺，去擋那個強光，因為連在車子裡有隔熱紙都會覺得刺眼到很不舒服了，騎士是完全沒有遮蔽物。

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大雅警方指出，如果雷射筆照射致車輛失控或是引發交通事故時，已涉及違反刑法第185條妨害公眾往來罪之規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。如導致他人眼部或視力受損，已涉及違反刑法傷害罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。當妨害他人通行自由，已涉及違反刑法304強制罪適用，可處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

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