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    每件工程收3千到5千元 信義鄉公所前技士判刑3年10月

    南投縣信義鄉公所廖姓前技士收賄，台中地方法院判刑3年10月。（資料照）

    南投縣信義鄉公所廖姓前技士收賄，台中地方法院判刑3年10月。（資料照）

    2025/05/16 20:32

    〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣信義鄉公所廖姓技士被控，2012年起負責採購案件發包、驗收等業務，向包商收取每件3000到5000元賄賂，前後共66件約20萬餘元。台中地方法院依貪污治罪條例判刑3年10月，可上訴。

    中檢起訴指出，52歲廖男2012年起擔任鄉公所建設課約聘人員、清潔隊隊員、建設課技士等職務，2022年到2024年在建設課負責採購案件發包、履約管理、驗收、審核結算文書資料等業務時，向承包公所小型水利工程的陳姓（65歲）、黃姓（49歲）包商索賄，每件3000到5000元不等。

    陳姓、黃姓包商為避免驗收、請款等程序遭刁難，陳男共交付廖男64件工程共19萬3000元賄款，黃男則交付2件共1萬元賄款。台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦，向台中地方法院聲請羈押廖男、陳男獲准，廖男在偵辦期間坦承犯行，繳回20萬3000元犯罪所得，陳男、黃男則坦承行賄。

    台中地檢署今年1月間將廖男依違反貪污治罪條例收賄罪嫌起訴，台中地方法院考量廖男坦承犯行，並於偵查中繳回犯罪所得，判處3年10月徒刑，可上訴二審。

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