彰化「芭樂公主」遭砍26刀慘死 恐怖情人賴志忠判無期徒刑

彰化芭樂園凶殺案，主嫌賴志忠（左）依殺人罪嫌判處無期徒刑，共犯小弟張錫麒（右）刑3年6月。（資料照）

2025/05/16 20:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣男子賴志忠與鄭姓女友合夥經營芭樂集貨場，不滿女方提分手，竟夥同小弟張錫麒持西瓜刀埋伏行凶，朝鄭女猛砍26刀致死，手段凶殘。案經彰化地院國民法官法庭審理，今（16日）傍晚宣判，賴男因犯殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；張男判刑3年6月。

這起駭人命案發生於2023年12月7日上午，53歲的賴志忠與鄭女雖為情侶關係，卻長期情緒失控、施暴成性，甚至將酬勞拿去賭博，沒錢就向女方索討，遭拒就動手。鄭女忍無可忍提出分手，卻遭賴男預謀殺害。他先至五金行購買西瓜刀，再聯合27歲的張錫麒到溪州鄉芭樂園埋伏。

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當日上午9時40分，兩人見鄭女現身後上前行凶。張男先用膠帶綁住鄭女雙腳，賴男則持西瓜刀與水果刀猛砍其軀幹、雙臂及右腿，造成19處深逾1公分刀傷，其中包括左肩砍穿胸壁深入胸腔，左手掌4指幾乎斷裂僅剩皮膚連接。鄭女送醫搶救後仍因大量失血引發低血容性休克死亡。

犯案後，賴男甚至持刀劃毀鄭女的愛車擋風玻璃與車門，並搶走手機丟入大排水溝企圖毀證。兩人逃亡不到一天即落網，全案依殺人、毀損、強制等罪嫌送辦。

國民法官法庭院審理，認定賴男殺意明確、手段凶殘且未見悔意，判處無期徒刑、褫奪公權終身；另外，張男則因從犯角色，量處3年6月徒刑，服刑後並需接受3年監護。

賴志忠在芭樂園將鄭姓女友殘忍殺害。（民眾提供）

賴男預謀殺害女友，事發前至五金行買西瓜刀。（民眾提供）

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