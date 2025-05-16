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    首頁　>　社會

    北市警員酒後騎車 擦撞女師機車害摔車

    台北市南港警分局張姓警員（穿短褲者）酒後騎車肇事，酒測值達每公升0.56毫克。（記者林嘉東翻攝）

    台北市南港警分局張姓警員（穿短褲者）酒後騎車肇事，酒測值達每公升0.56毫克。（記者林嘉東翻攝）

    2025/05/16 18:13

    〔記者林嘉東／新北報導〕台北市南港分局張姓警員今（16日）上午酒後騎車上班，行經新北市瑞芳區三爪仔坑路時，擦撞江姓女幼稚園老師的機車，造成江女手、腳擦挫傷。警方測得張員酒測值0.56毫克，通知南港分局督察科人員到場；警訊後，將張員依公共危險罪嫌送辦。

    警方調查，29歲張姓警員今天上午8時6分騎車，行經瑞芳區三爪子坑1號前，為了超車前方江姓女幼稚園老師的機車，不慎擦撞到江女機車後照鏡，致江女摔車倒地，手、腳擦挫傷，機車受損；警方獲報到場替張酒測，測得酒測值達每公升0.56毫克後，認出張員身份，通知南港警方分局督察科人員到場。

    警方指出，張員昨晚與家人餐敘，因酒醉無法返回台北市住處睡，投宿岳父瑞芳區八爪子坑路住處一宿，今天上午上班時，向岳父借機車前往1公里外的瑞芳車站搭車上班，想不到才從岳父家中騎車出門沒多久，就擦撞江女的機車；警方研判張員宿醉，酒精未退就騎車上路，才發生擦撞事故。警訊後，今天下午4時許，將張員依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    南港分局張姓警員酒駕肇事，被依公共危險罪嫌送辦。（資料照）

    南港分局張姓警員酒駕肇事，被依公共危險罪嫌送辦。（資料照）

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