8旬嬤賣光台積電股票 險遭「遠房親戚」騙走9165萬

新竹80歲婦人準備匯出9165萬給假親戚投資，所幸行員發覺有異，通報警方成功阻詐。（新竹縣警察局提供）

2025/05/16 18:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹80歲黃姓婦人，年輕時購買台積電股票，多年來積沙成塔，未料今年初接到謊稱是「遠房親戚」來電，說服她投資新標的，黃婦竟將台積電股票出清，準備匯出9165萬給假親戚，所幸行員察覺有異，即時通報警方到場查證，成功阻止匯款，保住黃婦畢生積蓄。

新竹縣政府警察局表示，黃婦本身為退休年長者，據悉在年輕時曾購買不少台積電股票，今年初接到謊稱是遠房親戚來電，對方與黃婦攀談建立關係，並提供新的投資管道，黃婦遂將手邊台積電股票全數出清變現，於1月22日分別前往永豐銀行竹北光明分行欲匯款6500萬元，及彰化銀行竹北分局欲匯款2665萬餘元，給遠房親戚代為投資。

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所幸，這兩家銀行的行員機警發覺有異，即時通報警方到場查證。當警員追問「遠房親戚」詳細資料時，黃婦當下無法完整提供，且對於投資標的也交代不清，警方連絡黃婦的女兒，其女兒也表示不知道此親戚的真實身分，請警方幫忙阻止匯款。

新竹縣政府警察局提醒，金融機構與警方已建立良好聯繫管道，藉由行員關懷提問及時發覺異樣，共同攔阻民眾被害，然而詐騙集團狡詐，常教導民眾如何規避行員提問，如常謊稱要房屋修繕、購買汽車及匯款給親友等理由，以免行員起疑心而通知警方到場，因此民眾應多留意家中年長者的動向。同時也呼籲民眾，應慎選投資管道，切勿輕信來路不明的投資管道，有任何疑問歡迎撥打110報案電話或165反詐騙諮詢專線即時查證。

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