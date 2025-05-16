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    藝人侯沁潔控遭員警圍毆 林口警分局自清「是她妨害公務」

    侯沁潔持手機拍攝派出所辦公區域。（記者徐聖倫翻攝）

    侯沁潔持手機拍攝派出所辦公區域。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/05/16 18:04

    〔記者徐聖倫／新北報導〕藝人侯沁潔昨晚於Fb指控，在新北市遭20多名員警圍毆，險「死在派出所裡」。林口警分局今日表示，侯女昨晚上門報案，但語焉不詳、沒有證據無法受理，她不甘願持手機在派出所駐地內錄影，此舉已涉妨害公務，所以才會將她制伏法辦。

    侯沁潔於Facebook發文表示，11日晚間她前往新北市泰山區明志派出所報案，指稱自己信用卡、銀行帳戶等遭盜，被警方拒絕受理，還被20多名員警圍毆，稱自己被囚派出所3天不給吃喝，差一口氣就要死在派出所裡。

    林口警分局泰山派出所今還原真相，侯沁潔來報案表示自己信用卡遭盜，還指控台北市警方妨害秘密，她的車上有不是她的交通罰單，但卻提不出相關證據，讓當下與侯沁潔接洽的員警無法受理。

    侯沁潔被拒後，竟拿出手機對著派出所駐地內部錄影，警方明示她辦公區不能錄影，此舉已涉犯「妨害公務」，侯沁潔為此與警方大吵，警方無奈只能將她制伏，並依規定於當天移送新北地檢署複訊。

    警方說，侯沁潔確實有受傷，但傷口不深，前往輔大醫院包紮後無礙。另她指控被囚派出所3天、被20名員警圍毆，警方表示依規定當日就已移送新北地檢署，且明志派出所滿編也才20多員，當晚所內人力扣除休假、在外執勤，也才10人左右。警方表示，若需要，將會提供駐地監視器以自清。

    藝人侯沁潔爭議不斷。（記者徐聖倫翻攝）

    藝人侯沁潔爭議不斷。（記者徐聖倫翻攝）

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