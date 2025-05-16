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    為討薪2.5萬元殺人 同夥未動手也重判

    高雄市岡山區2023年11月2名逃逸移工為追討2.5萬元積欠薪資，持西瓜刀砍死同鄉。（資料照）

    高雄市岡山區2023年11月2名逃逸移工為追討2.5萬元積欠薪資，持西瓜刀砍死同鄉。（資料照）

    2025/05/16 16:59

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市岡山區2023年11月2名逃逸移工為追討2.5萬元積欠薪資，持西瓜刀砍死同鄉，行凶男子潘功成被橋頭地方法院依殺人罪判處徒刑15年，而陪同前的同鄉潘春創，在現場未動手也未攔阻，仍被依傷害致死罪，判8年半，可上訴。

    判決指出，潘功成、潘春創及死者王庭財都是在台逃逸之越南籍移工，潘春創曾僱用王庭財工作，之後王庭財自行招人承接工作，潘功成曾受雇於王，潘功成於2023年11月12日應王庭財之邀與潘春創一同前往王租屋處一同飲酒，席間潘功成向王索討積欠之2.5萬元薪資而發生口角，遭王毆打及持刀追趕心生不滿。

    潘功成、潘春創隨後，買了兩把西瓜刀，返回王住處，直接上2樓王房間，見其躺臥在床上背靠床頭滑手機，再度發生爭執，潘功成雙手各持1把西瓜刀對王庭財砍殺14刀，王傷重送醫不治，潘男2人在犯案後逃往梨山躲藏，經越南的家屬勸說後投案。

    法院審理時，潘功成坦承殺人犯行明確，而潘春創雖持西瓜刀進入王庭財之房間，但並未持刀攻擊、叫囂、揮舞助陣或其他施助予潘功成下手砍殺之舉，但也未以言語或行動加以阻攔。

    法官認為，潘春創能防止而不防止，其不作為應與作為同等評價，而與潘功成持刀揮砍之行為，同為致生王庭財死亡之原因，而皆與王庭財之死亡有相當因果關係，故應負傷害致死之責。

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