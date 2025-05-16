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    涉「三中案」配戴電子腳環 蔡正元赴高院出庭竟要求這件事

    前立委蔡正元認為電子腳環太緊，請求高院調鬆一點，他說「弄那麼緊，怕我逃跑嗎」？（記者楊國文攝）

    前立委蔡正元認為電子腳環太緊，請求高院調鬆一點，他說「弄那麼緊，怕我逃跑嗎」？（記者楊國文攝）

    2025/05/16 16:51

    〔記者楊國文／台北報導〕前立委蔡正元被控，侵吞阿波羅公司資產2.8億元，高等法院認定蔡正元有逃亡之虞，上月25日命配戴電子腳環，但他認為腳環太緊，很不舒服，高院今下午開庭後，蔡請求將腳環調鬆一些；高院安排專業人員將腳環調鬆一格後，蔡正元才滿意，離去前還稱「弄那麼緊，難道怕我會逃跑嗎？」。

    前總統馬英九等人，被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法，造成國民黨72億多元損害，一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪，前立委蔡正元則被控侵吞阿波羅公司資產2.8億元，被依侵占罪判刑3年6月，商會法判刑6月。

    高等法院上月25日傳喚蔡正元，考量蔡始終否認犯罪，認定蔡犯罪所得達2億多元，有逃亡動機及可能性，而蔡先前被限制出境、出海加總期間，幾乎已達法律規定5年的上限，因而未再延長，但蔡頻繁入出國境，為確保日後審判程序順利進行，當庭裁定蔡正元必須接受科技設備監控，配戴電子腳環、每日電子報到。

    高院庭後，命蔡正元赴法警室配戴黑色的電子腳環，並做數度測試，確認收訊正常，及蔡配戴後，一切活動自如，蔡晚間才搭車離開高院。

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