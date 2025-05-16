男子新竹巨城百貨公司涉性騷擾3女當場被逮 查出累犯收押

李姓男子在新竹市巨城百貨公司涉對3名女子摸臀觸腰等性騷擾情事，新竹市獲報逮捕李男並移送檢方，檢方也向地院聲押獲准。（記者洪美秀翻攝）

2025/05/16 17:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市李姓男子5月13日在巨城百貨公司涉嫌對3名女子有摸臀及觸摸腰部等性騷擾行為，警方獲報後前往現場，當場制伏李姓男子，李男遭控對3名女子有摸臀及觸摸腰部等不當行為，經警方調查後移送新竹地檢署，經檢方向法院聲押獲准。

警方調查，李姓男子在13日案發當晚7點40分到8點期間，先後對3名女性做出不當觸摸臀部及腰部等行為，而3名女子也立即提出性騷擾告訴，警方獲報也到現場處理，並制伏李男。經追查發現，李男是性騷累犯，並涉及5月11日在巨城購物中心同樣的性騷案件，但李男在偵詢過程中避重就輕，對警方提問多保持沉默，經警方查證比對，確認其涉案情節重大。全案警方偵訊後，依違反《性騷擾防治法》將李男移送新竹地檢署，而檢方複訊後，為免更多女子受害；也向法院聲請羈押獲准。

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警方指出，對任何形式的性騷擾行為絕不寬貸，將依法嚴正查處，也呼籲民眾如遇性騷擾情事，應立即通報警方，勇敢捍衛自身權益。警方會提供婦幼保護網絡相關資源，包括法律諮詢、心理諮商及社工輔導等協助，並持續強化巡邏勤務與防治作為。

李姓男子在新竹市巨城百貨公司涉對3名女子摸臀觸腰等性騷擾情事，新竹市獲報逮捕李男並移送檢方，檢方也向地院聲押獲准。（記者洪美秀翻攝）

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