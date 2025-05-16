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    傳徐少東循藍色公路逃澎湖伺機偷渡中國 海巡加強港口安檢

    重大經濟犯徐少東傳出透過藍色公路抵澎伺機偷渡出境，海巡加強港口安檢。（記者劉禹慶攝）

    重大經濟犯徐少東傳出透過藍色公路抵澎伺機偷渡出境，海巡加強港口安檢。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/16 16:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕涉嫌吸金超過22億元的重大經濟犯三聯集團負責人徐少東，有消息指出他曾現身嘉義布袋，恐已循藍色公路搭船抵澎，並伺機由澎湖偷渡出境，澎湖各相關單位都嚴陣以待，加強港口及岸際巡邏，並與高雄新興警分局保持聯繫。

    徐少東一、二審遭重判13年徒刑，但本週一（12日）徐未向派出所報到，據悉他9日留下家書後失聯至今，又在嘉義布袋港被目擊，最高檢察署已通知相關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，而高雄橋頭地院在確認徐少東未向派出所報到後，已命警方逕行拘提。

    根據警方查證，因徐少東曾出現在布袋港，嘉義布袋至澎湖馬公是重要藍色公路門戶，澎湖觀光旺季有滿天星、凱旋、百麗、海有等航運公司經營，每日都有8-10班次來回，超過3000人次透過藍色公路來往台灣至澎湖之間，因此懷疑徐少東可能趁著人潮擁擠之際，搭船抵達澎湖，雖然海運也有安檢，但徐可能利用假身份闖關抵澎。

    澎湖四面環海，加上海岸線綿延，以往常傳通緝犯透過澎湖偷渡至中國潛藏案例，包括東帝士集團陳由豪、內湖製作人槍擊命案嫌疑人等，都是由台灣經藍色公路抵澎湖，再轉搭漁船或快艇偷渡，因此海巡署已加強澎湖安檢或岸際巡邏勤務，避免類似事件發生，高雄新興分局也傳派員跨海辦案。

    重大經濟犯徐少東傳失聯，警方積極布線尋人。（翻攝臉書）

    重大經濟犯徐少東傳失聯，警方積極布線尋人。（翻攝臉書）

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